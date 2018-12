OL : Memphis Depay rappeur ? Marçal le voit plutôt pasteur

Dans : OL, Ligue 1.

Décidément, Memphis Depay est incroyablement polyvalent. Et l’on ne parle pas seulement de ses différents postes sur le terrain.

Cette semaine, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a fait le buzz sur les réseaux sociaux en publiant un clip tourné à Paris. Au vu du succès de la publication, l’entraîneur Bruno Genesio n’est pas le seul à avoir apprécié. Mais le rap n’est pas le seul talent du Néerlandais si l’on en croit son coéquipier Fernando Marçal, qui lui prédit une reconversion plutôt étonnante.

« Lors des mises au vert, avant les matchs, Memphis nous invite dans sa chambre avec Bertrand Traoré, Kenny Tete, et d'autres. On ouvre la bible, on écoute la parole du Christ, on fait une prière et on part au match, a raconté le latéral gauche dans les colonnes de L’Equipe. C'est Memphis qui a pris l'initiative, avec Marcelo. On a un groupe WhatsApp. Quinze à vingt minutes avant le départ de l'hôtel, il invite ceux qui le désirent à passer dans sa chambre pour partager notre foi. »

Depay le pasteur ?

« Parfois, c'est Marcelo qui parle, parfois, c'est moi. Bertrand l'a fait aussi. Mais Memphis est la tête du groupe, a poursuivi le Brésilien. C'est très simple. On lit la parole biblique, on prononce un message d'encouragement, on prie, et on part à la bataille ! Mais, après sa carrière, je crois que Memphis a un vrai avenir comme pasteur, il s'en sort très bien. (Sourire.) » Entre la robe religieuse et le style bling-bling, Depay devra faire un choix…