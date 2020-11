OL : Memphis Depay prêt au bras de fer pour quitter Lyon ?

Dans : OL.

Le contrat de Memphis Depay avec l'Olympique Lyonnais s'achève en juin 2021, mais l'attaquant néerlandais est prêt à forcer le passage pour rejoindre le FC Barcelone en janvier.

Memphis Depay ne le cache plus vraiment, non seulement il ne prolongera pas son contrat avec le club de Jean-Michel Aulas, mais il semble désormais déterminé à rejoindre le Barça dès le mercato d’hiver. Et comme le président de l’Olympique Lyonnais a confié il y a quelques jours qu’il comptait sur l’attaquant international néerlandais jusqu’à la fin de saison, la situation pourrait s’envenimer. Car dans le clan Depay, on a déjà tout préparé pour rejoindre le FC Barcelone, les contours d’un accord pour un contrat de 4 ans, avec une baisse de salaire au moins sur la première saison, ayant déjà été actés. Reste que Ronald Koeman espère faire signer Memphis Depay, tandis que l’OL veut le garder ou bien le vendre mais contre un gros paquet d’argent, au moment même où du côté du Barça on resserre brutalement les cordons de la bourse.

Rien n’indique que les choses pourront se faire aisément. Et c’est pour cela que ce vendredi, le Mundo Deportivo affirme que Memphis Depay, déterminé à vite signer au FC Barcelone, envisage d’aller au bras de fer si les négociations ne sont pas facilitées par l’Olympique Lyonnais. « Le Néerlandais est prêt à faire pression sur l’OL afin de pouvoir rejoindre le Camp Nou six mois avant la fin de son contrat. En ce moment, il fait des déclarations dans lesquelles il fait allusion à cette possibilité et à son désir (...) Depay, lui, manque de patience face à la détermination de ses dirigeants. Il reste à peine un mois et demi avant l'ouverture du marché d'hiver et le joueur veut être à Barcelone le plus tôt possible », explique le quotidien sportif catalan, qui explique que le Barça ne fera pas des folies pour signer l’attaquant de Lyon en janvier, quitte à déplaire à ce dernier.