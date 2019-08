OL : Memphis Depay gâche un talent XXL, Dugarry balance !

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Depay contribue largement à l'excellent début de saison de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant néerlandais étant impliqué à fond dans le jeu, ce qui se voit très clairement. Evoquant le cas Memphis Depay lors de son talk-show, Christophe Dugarry admet qu'il se reconnaît un peu dans le joueur de l'OL, mais qu'il regrettait surtout que ce dernier se laisse trop souvent aller et ne se donne pas à 100% dans son métier de footballeur, alors qu'il a toutes les qualités pour être au sommet avec Lyon.

Et Christophe Dugarry de donner des explications à sa théorie. « Quand je critique un joueur on me dit souvent que je fais une fixation sur lui. Je pense qu’il faut savoir laisser sa chance au produit. Je ne suis pas un grand fan de Depay. C’est clair, net et précis. C’est un joueur qui a un talent certain mais il me fait penser à Balotelli. Il me fait penser à Ben Arfa mais aussi à moi. En ce joueur je me reconnais un petit peu. Il a du potentiel et du talent mais beaucoup de fainéantise. Il n’a pas ce qu’il faut pour se donner les moyens d’aller plus haut, pas faire suffisamment d’efforts, pas se mettre suffisamment dans le collectif… tout un tas de choses qui me font dire qu’aujourd’hui Memphis Depay a du mal à franchir le palier pour devenir le grand joueur qu’il aurait dû être depuis bien longtemps. Mais depuis le début de la saison, son attitude est positive », constate tout de même l'ancien joueur. A Memphis Depay de répondre sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue des champions à ces critiques.