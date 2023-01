OL : Cheyrou est bon, Juninho est nul, Aulas frappe fort

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL connait encore une saison galère sur la scène nationale. Et plus les jours passent plus les langues se délient.

Les supporters de l'OL ont pas mal de raisons d'être inquiets pour leur club en cette seconde partie de saison. Les Gones n'y arrivent plus sur le terrain et pour ne rien arranger, certains quittent déjà le navire. C'est le cas de Romain Faivre (Lorient), Tetê (Leicester) ou encore Malo Gusto (Chelsea mais qui restera en prêt à l'OL jusqu'à la fin de saison). La situation sportive est très critique et c'est tout le projet sportif du club rhodanien qui menace de s'écrouler. Pourtant, il y a encore quelques mois, la confiance était au rendez-vous, notamment avec le retour au club de Juninho. Mais en tant que Directeur Sportif de l'OL, le Brésilien n'aura jamais trouvé sa place. Finalement, l'ancienne idole lyonnaise a préféré couper son contrat et partir de Lyon. Le tout en mauvais termes avec son ancien président Jean-Michel Aulas.

Aulas dégomme Juninho

Jean-Michel Aulas qui, pour défendre l’indéfendable (son bilan récent), préfère jeter en pâture « son fils » Juninho et prendre le parti d’un Rudi Garcia.



Je suis pas supporter lyonnais, mais une partie de moi est tellement triste devant cette déchéance. ITW irréelle, pauvre OL. — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) January 29, 2023

Et les récents dires de JMA ne vont rien faire pour arranger leur relation. En effet, lors d'un entretien accordé au Monde, l'homme fort de l'OL n'a pas manqué de tacler Juninho et son incompétence présumée au poste qu'il lui avait confié lors de son retour au club. « J’ai fait ma première erreur de stratégie en donnant une délégation du pouvoir sportif extrêmement large à Juni. Ça n’a pas fonctionné. Je lui ai donné les clés de la maison parce que les supporters le réclamaient et je pensais qu'on allait résoudre les problèmes. (...) Était-ce parce qu’il n’était pas compétent ou parce que je l’ai mis à un poste qui correspondait pas à ses compétences ? », a notamment indiqué Jean-Michel Aulas, offensif envers Juninho, qui ne fait lui non plus aucun cadeau à la direction de son ancien club. Pas de quoi en tout cas apaiser les tensions entre l'OL et ses fans, plus que décontenancés avec tout ce qu'il se passe autour de leur club.

Les supporters visés en cachette par Aulas

A noter également que Jean-Michel Aulas a annoncé sa volonté de promouvoir Bruno Cheyrou au poste de directeur sportif, qu'il juge plus que compétent : « Bruno est hypercompétent. Ma volonté est qu'il prenne le poste de directeur sportif. Et on cherche avec Vincent (Ponsot) une sorte de conseiller sportif, qui soit un très grand ancien joueur ». Reste à savoir qui sera l'heureux élu, mais en tout cas, ces propos ne manqueront pas de mettre le feu à la situation à l'OL, où les supporters sont aussi pointés du doigt par leur propre président pour leur faculté à vouloir se mêler du secteur sportif et de faire pression pour prendre de mauvaises décisions. Une référence aussi à la volonté des supporters d'avoir la peau de Bruno Genesio par le passé, ce qui n'a pas vraiment réussi à l'OL non plus.