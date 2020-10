OL : Memphis Depay en janvier au Barça, Lyon ne le retient plus

Dans : OL.

Ce mercredi, Jean-Miche Aulas a évoqué l'échec du transfert de Memphis Depay, mais le patron de l'Olympique Lyonnais pense que cela finira par se faire au mercato d'hiver.

Jusqu’aux dernières heures du mercato estival, qui s’est achevé lundi à minuit, Memphis Depay a espéré pouvoir rejoindre le FC Barcelone où Ronald Koeman voulait le faire venir. Mais si l’Olympique Lyonnais avait donné un bon de sortie à l’attaquant néerlandais, le Barça n’a pas été en mesure de faire une offre sérieuse à Jean-Michel Aulas pour l’ancien mancunien. Evoquant le cas de Memphis Depay, en marge de la présentation des comptes financiers d’OL Groupe, le président de l’Olympique Lyonnais a tenu à faire savoir qu’effectivement il ne souhaitait pas conserver de force l’international néerlandais, mais que la réalité des faits était là. Cependant, Jean-Michel Aulas sait bien que Memphis Depay ne prolongera pas à Lyon, et il pense même que son départ se fera certainement au mercato d’hiver.

« Depuis le début j'ai été clair avec Memphis. J'avais eu deux fois le président Bartomeu, lequel m'avait dit ne pas savoir comment les choses pouvaient se faire. Je sais que Koeman l'a laissé espérer, et que Memphis était prêt à faire des efforts financiers. Aujourd'hui, il est déçu, mais pas par rapport à l'OL, plutôt par rapport au FC Barcelone. Il va tout faire pour se trouver en situation d'aller là-bas en janvier. Ce n'est pas moi qui prendrai la décision, c'est Juninho, de la même manière qu'il a assumé toutes les décisions du mercato avec Vincent Ponsot. Rudi Garcia, lui, s'est battu corps et âme pour que Memphis reste. Je n'ai pas abandonné l'idée de le prolonger, mais comme il a toujours dit non, ça paraît difficile », a confié Jean-Michel Aulas, qui a bien compris que Memphis Depay rêvait du Barça et seulement du Barça. A lui d’être un peu patient.