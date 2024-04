OL ‍: Sage et sa méthode infaillible, ses secrets révélés

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

A l'OL, la méthode Pierre Sage porte ses fruits. Le nouveau technicien rhodanien sait comment gérer ses troupes et dans le milieu, peu de personnes sont vraiment surprises.

Si quelques doutes étaient présents au moment du remplacement de Fabio Grosso, Pierre Sage a vite calmé les anxieux. Bien aidé aussi il faut le dire par un mercato hivernal XXL, le nouveau coach de l'OL a redressé la barre. Outre les bons résultats sportifs depuis sa prise de fonctions chez les Gones, Pierre Sage est très apprécié par son groupe. Ses méthodes de travail plaisent, tout comme sa personnalité franche et bienveillante. Son ancien adjoint à Chambéry en 2013 et aujourd’hui à Rumilly, Cédric Rullier, est ravi de voir son ami s'épanouir à l'OL. Et il n'est pas vraiment surpris par sa réussite.

Une méthode qui inspire

Pierre Sage "Nous devons montrer l’équipe que nous sommes" 👊🔴🔵



🗞 Retrouvez l'intégralité de la conférence de presse de notre coach avant la 1/2 finale de Coupe de France #OLVAFC 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2024

Dans des propos relayés par RMC, Cédric Rullier en a dit plus sur les méthodes de Pierre Sage, qui font mouche à l'OL pour le moment. « Il n’a jamais hésité à changer de région, à s’éloigner de sa famille. Cela montre sa détermination et sa persévérance. L’avion décolle. À lui maintenant de le laisser en l’air, et de continuer pour aller encore plus loin. (...) Il a, en une phrase, la possibilité de recadrer les joueurs sans s’énerver. (...) Ce n’est pas quelqu’un qui connaît le football dans les livres, il a un passé, avec les jeunes et les amateurs. Il a pu à mon avis tester des pratiques, dans un monde un peu moins visible médiatiquement parlant. D’une certaine manière, si cela rate, c’est moins impactant qu’en professionnel. C’est un théoricien, qui sait l’adapter à la pratique. Et ça, ce n’est pas donné à tout le monde. Son point fort est là. Et les joueurs sont vraiment à l’écoute. Il arrive à mêler le triangle : plaisir, intensité et enseignement. Il est bien au milieu de ce triangle », a notamment indiqué son ancien acolyte, qui veut d'ailleurs s'inspirer de Pierre Sage pour tenter lui-aussi de percer au plus haut niveau. C'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter.