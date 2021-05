Dans : OL.

Après 4 ans passés à Lyon, Memphis Depay s'apprête à quitter l'Olympique Lyonnais. L'attaquant néerlandais a connu des hauts et des bas avec l'OL.

Le 20 janvier 2017, Jean-Michel Aulas ne masquait pas son bonheur en annonçant la signature de Memphis Depay en provenance de Manchester United pour la coquette somme de 16ME. Depuis, l’attaquant néerlandais de 27 ans a fait le job et ses statistiques sous le maillot de l’Olympique Lyonnais avant le dernier match de la saison et de son contrat, dimanche contre Nice, sont parlantes. Toutes compétitions confondues, Memphis Depay a joué 177 matches avec l’OL, marquant 76 buts et délivrant 53 passes décisives, des chiffres à comparer avec ses 7 buts en 53 matchs du côté de Man Utd. Le seul reproche, mais de taille, que l’on peut faire à l’international néerlandais c’est que malgré son indiscutable talent, il n’a pas permis à Lyon de reporter de nouveau trophées. Bien évidemment, Depay n’assume pas seul ce bilan, ses coéquipiers n’échappant pas aux critiques.

Mais Memphis Depay a tout de même eu des passages à vide avec l’Olympique Lyonnais, ce qui lui a valu parfois de goûter du banc de touche, ce que l’attaquant n’avait pas apprécié. Evoquant ces performances en dents de scie de l’ancien mancunien, Jean-Marc Chanelet, deux fois champion de France avec l’OL, avoue que le joueur néerlandais n’a pas toujours été à la hauteur des attentes. « Memphis Depay, une personnalité atypique, un gars entier qui vit sa vie comme il a envie de la vivre, à fond. C’est aussi un artiste et un émotif, qui a toujours parlé avec son cœur. Je retiens de son passage un grand joueur, mais un peu sur courant alternatif. Il était parfois énervant lorsqu’on le sentait sortir du collectif, un peu comme Neymar au PSG », explique dans 20 Minutes, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais. On a vu pire comparaison que celle avec la star brésilienne du Paris Saint-Germain dont Memphis est devenu un ami.