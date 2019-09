OL : Maxwel Cornet vendu à Rennes, Lyon résiste

Dans : OL, Mercato, Rennes.

Titulaire samedi après-midi contre Bordeaux, et remplacé à la 78e minute par Bertrand Traoré, Maxwel Cornet a peut-être fait ses adieux aux supporters de l'Olympique Lyonnais. En effet, même si les dirigeants de l'OL semblent ne pas vouloir céder leur attaquant si près de la fin du mercato estival, du côté du Stade Rennais on est déterminé à trouver un terrain d'entente avec Jean-Michel Aulas afin qu'il cède Maxwel Cornet contre une offre que L'Equipe estimait samedi entre 15 et 20ME. De quoi forcément faire réfléchir le président de Lyon puisque pour l'instant les très longues négociations entre le clan Cornet et l'OL pour aboutir à une prolongation de contrat n'aboutissent pas.

Ce dimanche, le quotidien sportif affirme que malgré l'insistance du Stade Rennais, l'Olympique Lyonnais reste droit dans ses bottes concernant Maxwel Cornet, Juninho pensant même pouvoir rapidement arriver à un accord afin de faire prolonger l'attaquant international ivoirien qui est lié jusqu'en 2021 avec l'OL. Il n'y a donc aucune urgence pour Lyon, et le club breton sait que Lyon peut prendre son temps avec Maxwel Cornet, ce qui réduit évidemment les chances de faire céder le club de la capitale des Gaules. A priori, et sauf surprise, Cornet sera donc toujours un joueur lyonnais mardi matin.