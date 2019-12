OL : Rabiot à Lyon, la Juventus répond à Juninho

Dans : OL.

Depuis quelques jours la rumeur fait d'Adrien Rabiot un possible renfort de Lyon au mercato d'hiver. A la Juventus on a un avis tranché sur ce sujet.

En quête de renforts lors du marché des transferts qui ouvrira ses portes dans une semaines, l’Olympique Lyonnais semble avoir activé plusieurs pistes, et ces derniers jours on parle notamment du retour d’Adrien Rabiot en Ligue 1. RMC et TF1 affirment que Juninho est convaincu que l’ancien joueur du PSG, arrivé libre l’été dernier à la Juventus, peut être une solution plus que sérieuse pour renforcer la formation de Rudi Garcia. L’OL a entendu les rumeurs sur le désir du milieu de terrain d’avoir enfin du temps de jeu afin de postuler, pourquoi pas, à une place en équipe de France pour l’Euro 2020. Et même si les choses s’améliorent pour Adrien Rabiot ces derniers temps à la Juve, l’idée ne paraît pas si saugrenue que cela.

Rabiot à Lyon, la Juventus a tranché

Sauf que ce mardi, TMW affirme que du côté des dirigeants italiens on n’envisage pas la moindre seconde de laisser partir Adrien Rabiot lors du mercato d’hiver, que ce soit à l’Olympique Lyonnais ou ailleurs. Résultat, si Juninho et Jean-Michel Aulas ont effectivement envisagé un prêt de Rabiot, la Juventus a refermé immédiatement la porte, le club turinois n’ayant nullement l’intention de voir partir un joueur pour lequel un gros effort financier a été fait pour le faire venir au mercato estival 2019. Car même si la Vieille Dame n’a rien versé au Paris Saint-Germain, il lui a fallu tout de même payer une belle prime à la signature et un salaire qui va avec.