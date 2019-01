OL : Martin Terrier en Premier League, Lyon a tranché !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Le mercato d'hiver 2019 est entré dans sa dernière ligne droite et pour l'instant les mouvements sont très rares, et notamment chez les grosses cylindrées de notre Ligue 1. Mais la Premier League pourrait provoquer du mouvement à l'Olympique Lyonnais, puisque Newcastle, qui avait pris l'habitude dans le passé de piocher dans notre championnat, semble être très intéressé par Martin Terrier, l'attaquant recruté au mercato d'hiver 2018 à Strasbourg et qui a rejoint l'OL l'été dernier.

Seulement titularisé à deux reprises, et auteur de deux buts en Ligue 1, le joueur de 21 ans a été plusieurs fois supervisé par le staff de Rafael Benitez. Et les Magpies sont désormais prêts à faire une offre à Jean-Michel Aulas pour convaincre ce dernier de laisser partir Martin Terrier d'ici la clôture du marché hivernal des transferts. Selon L'Equipe, du côté de l'Olympique Lyonnais on n'est pas du tout favorable à un transfert pur et dur, mais même un prêt de six mois ne paraît pas envisageable. Reste à savoir la réaction de l'OL si Newcastle fait une grosse offre afin de rapidement concrétiser son intérêt. Car sur le plan offensif, et si Maxwel Cornet ne part pas, Bruno Genesio a un gros effectif.