OL : Martial à Lyon, Daniel Riolo souffle une idée à Aulas

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais prend une drôle de tournure. Alors qu’un deuxième défenseur central était attendu après Jason Denayer, c’est finalement en attaque qu’il y a du mouvement avec le départ de Mariano Diaz. La nécessité absolue du club est donc de lui trouver un successeur. Et alors que les noms de Dembélé ou encore de Pépé circulent, Daniel Riolo a lâché une idée qui devrait plaire aux supporters de l’OL. Sur RMC, le journaliste a effectivement conseillé à Jean-Michel Aulas, qu’il n’épargne d’ailleurs pas, de recruter Anthony Martial.

« Peut-être qu’en moins de trois jours, Aulas va tenir toutes ses promesses… Martial ne joue plus à Manchester United, il pourrait peut-être négocier un prêt ou quelque chose du genre, non ? Il y a plein de possibilités. Peut-être que dans le sprint final, Aulas va redescendre sur l’échelle du foutage de gueule à 5/10 car depuis le début du mercato, il est à 10/10 dans ce domaine. Je trouve bizarre ce qu’il s’est passé cet été à Lyon, surtout que ce club va démarrer la Ligue des Champions dans le chapeau 3 ou 4. Alors je sais que le football n’est plus que comptabilité, mais je sais pas si cela plaît à tous les supporters de l’OL ce mercato » a lâché un Daniel Riolo qui ne comprend pas comment Jean-Michel Aulas a pu communiquer aussi maladroitement durant tout ce mercato. Le boss de l’OL n’a plus que deux jours pour faire taire les plus sceptiques…