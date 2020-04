OL : Mario Balotelli fan de Rudi Garcia, ça sent la rumeur

Dans : OL.

Sans véritablement marquer les esprits, Mario Balotelli n’a pas été un flop à l’OM lors des six derniers mois de la saison 2018-2019 avec 8 buts inscrits en 15 matchs.

Dès son arrivée en Provence au mois de janvier, l’international italien a été placé dans les meilleures conditions par l’entraîneur de l’époque Rudi Garcia. Pour rappel, celui qui est désormais aux manettes de l’Olympique Lyonnais avait sacrifié Dimitri Payet pour faire place nette à Mario Balotelli en instaurant un 4-4-2 dans lequel « Super Mario » était associé à Valère Germain. Et visiblement, celui qui évolue désormais à Brescia n’a pas oublié les délicates attentions de Rudi Garcia à son égard puisqu’au cours d’un live Insagram avec le légendaire Fabio Cannavaro, l’attaquant de 29 ans a été dithyrambique envers le coach de l’OL.

« Je le place en tête des entraîneurs qui m’ont dirigé durant ma carrière, il est fantastique. Il m’a beaucoup fait courir et j’ai fait beaucoup de tactique avec lui, mais je me suis amusé » a indiqué Mario Balotelli, lequel avait tout de même réussi à se relancer à Marseille sous la houlette de Rudi Garcia alors qu’il n’avait pas marqué le moindre but durant la première partie de la saison sous les couleurs de l’OGC Nice. La situation financière de l’Olympique de Marseille a toutefois poussé Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta à se séparer de l’international italien, lequel ne se sera donc pas éternisé à Marseille, et qui aura finalement fait ses valises en même temps que Rudi Garcia. Reste à voir si, au vu de la très belle relation entre les deux hommes et alors que Brescia se dirige vers une relégation en deuxième division italienne, un transfert de Mario Balotelli à Lyon est envisageable un jour…