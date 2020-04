OM : Brescia coule, Balotelli se voit déjà à Marseille

Dans : OM.

La saison dernière, l’Olympique de Marseille a profité du talent de Mario Balotelli durant les six derniers mois de la saison.

Recruté au mois de janvier, l’international italien avait globalement réussi sous les couleurs de l’OM avec 8 buts inscrits en 15 matchs à Marseille. Toutefois, le caractère explosif de l’international italien n’a pas poussé Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta à prolonger le contrat de « Super Mario », lequel n’avait signé que pour six mois à Marseille. C’est donc libre de tout contrat que l’Italien a rejoint le club de Brescia cet été. Avec peu de réussite pour l’instant puisqu’il ne totalise que cinq buts en Série A cette saison avec l’actuel lanterne rouge du championnat.

Bien évidemment, Mario Balotelli ne s’imagine pas jouer en deuxième division italienne la saison prochaine. C’est peut-être pour cette raison que l’ancien joueur de l’Inter, de Manchester City ou encore de l’AC Milan refait parler de lui du côté de Marseille ce week-end. En effet, Mario Balotelli a profité de son compte Instagram pour lancer un message très clair aux supporters et aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. « Vous me manquez » a purement et simplement publié Super Mario, accompagné d’une photographie de ses exploits au Stade Vélodrome.

Reste que le vestiaire de l'OM pourrait être contre un éventuel retour de Mario Balotelli. Le consultant du Phocéen, Jacques Bayles, avait indiqué il y a quelques mois que l’OM avait trouvé l’attaquant parfait en la personne de Dario Benedetto, bien moins « insupportable » que Balotelli. « L’attitude est très importante. Il vaut mieux avoir un Benedetto qu’un Mario Balotelli. Car lui, il était insupportable dans le vestiaire, même s’il marquait des buts. Alors que Benedetto, il est agréable à vivre » expliquait notamment l’ancien adjoint de Rolland Courbis, pour qui les joueurs de l’Olympique de Marseille n’étaient pas vraiment en phase avec Mario Balotelli en Provence.