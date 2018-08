OL : Mariano Diaz trahit un peu l'OL avec cette déclaration !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Soupçonné d’avoir refusé l’idée de signer au Real Madrid de peur de n’avoir aucun temps de jeu en attaque, Mariano Diaz a tenu à rectifier sa version des faits sur les réseaux sociaux. Dans un post sur Twitter, l’attaquant espagnol a expliqué qu’il n’avait pas pu refuser l’offre d’un retour au Real Madrid, pour une raison limpide.

« Vous ne pouvez pas dire non au Real Madrid », a implacablement répondu Mariano Diaz à l’article du journal espagnol AS. Ce dernier affirmait que, de peur de ne pas avoir de temps de jeu derrière Karim Benzema, le Lyonnais avait refusé de réfléchir à un retour au Real Madrid. Avant son départ à Lyon, Mariano Diaz était considéré comme le quatrième avant-centre du club merengue, et son statut aurait certainement évolué très positivement en cas de retour. Visiblement, cette possibilité ne le laisse pas indifférent à l’avenir alors que, aussi difficile que cela puisse paraître, le champion d’Europe est un peu juste dans ce secteur de jeu.