OL : Mariano Diaz de retour, l’Italie s'interpose !

A la recherche de renfort sur le plan offensif, l’Olympique Lyonnais songe à son ancien buteur maison Mariano Diaz, lequel devrait quitter le Real Madrid cet hiver au mercato.

En manque de temps de jeu dans la capitale espagnole, l’ancien buteur de l’OL n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane. La probabilité de le voir faire ses valises au mercato hivernal est forte, raison pour laquelle Lyon est venu aux renseignements, comme indiqué par ailleurs sur notre site. Cependant, Jean-Michel Aulas et Juninho ne seront pas seuls sur ce dossier. En ce début d’année 2020, le site Tutto AS Roma dévoile que le club de la Louve est également sur les rangs.

En effet, Rome est apprécie Mariano Diaz. Déjà très intéressé par le profil de l’ancien Lyonnais l’été dernier, le club transalpin hésite encore entre le buteur espagnol et Moise Kean, en délicatesse à Everton, où il n’a toujours pas marqué en Premier League. La bonne nouvelle pour l’OL dans ce dossier, c’est que Rome ne proposera pas un poste de titulaire à Mariano Diaz. En effet, le média italien précise bien que c’est une doublure à Edin Dzeko que l’AS Roma souhaite recruter cet hiver et non un titulaire. S’il effectue le choix du temps de jeu, Mariano Diaz pourrait alors opter pour l’Olympique Lyonnais, où un départ de Moussa Dembélé semble possible en raison de l’intérêt de Chelsea et de Manchester United à son égard…