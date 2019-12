OL : Le serial buteur Mariano Diaz de retour, et pourquoi pas !

Dans : OL.

A la rue au Real Madrid, Mariano Diaz fait partie des cibles de l'OL pour cet hiver. Son efficacité a marqué les esprits à Lyon.

En dépit d’une saison tonitruante lors de son court passage à l’Olympique Lyonnais, Mariano Diaz n’avait pas vraiment été retenu par ses dirigeants à l’été 2018 ? Il faut dire que le Real Madrid avait mis 25 ME pour récupérer un joueur vendu 8 ME un an plus tôt. Une très belle affaire financière pour le club rhodanien, qui avait en plus mis fin à une guerre interne entre le Dominicain et Memphis Depay, qui avaient beaucoup de mal à s’entendre. Mais entre la disparition des radars de Mariano Diaz au sein de la Maison Blanche, et la grave blessure du Néerlandais, l’idée de son retour dans le Rhône pourrait faire son chemin. C’est en tout cas la possibilité suggérée par Le Progrès, pour qui l’OL fait bien partie des destinations possibles du buteur du Real, qui a bien compris que Zinedine Zidane ne comptait pas sur lui, et que les Merengue ne le retiendront pas cet hiver.

Sous quelle forme ? Probablement un prêt avec option d’achat, car un simple prêt ne devrait pas faire le poids, sachant que l’Inter Milan et l’AS Roma suivent Mariano Diaz. Mais ce dernier, à 26 ans, sait au moins ce qui l’attend à Lyon, et qu’il aura la capacité de relancer une nouvelle fois sa carrière après avoir connu une saison à 18 buts en 34 matchs en Ligue 1 en 2017-2018. En plus de cela, l’idée de jouer la Ligue des Champions et une confrontation de prestige avec la Juventus peut donner envie à quelques attaquants en quête de lumière de rejoindre l’OL cet hiver.