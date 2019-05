OL : Marcelo s'est trouvé un avocat en défense, ça fait du bien

Dans : OL, Ligue 1.

Très critiqué ces dernières semaines, Marcelo enchaine pourtant les matchs. Jérémy Morel a disparu de la circulation, Oumar Solet est encore jeune et Marçal ne parvient pas à enchainer les matchs, le Brésilien forme le duo défensif avec Jason Denayer. Si le Belge fait l’unanimité, l’ancien du Besiktas ne se montre plus aussi solide et se retrouve déjà annoncé sur le départ pour cet été. Un jugement sévère à en croire son compère.

« C’est quelqu’un qui a déjà plus d’expérience que moi. C’est aussi quelqu’un qui aime parler et qui est posé. Il aime bien me donner des conseils donc oui, ça se passe bien entre nous et je pense que l’on est complémentaires sur le terrain », a assuré Jason Denayer dans Tribune OL. Une prise de parole qui pourrait calmer les choses, à l’heure où Lyon a d’autres ambitions que de savoir qui va partir ou rester au mercato. En effet, l’idée d’aller chercher la deuxième place est toujours présente.

« Quand on gagne des matchs, on gagne en confiance et lors de la victoire contre Angers c’était surtout un match gagné collectivement. Si on continue comme ça, je pense que l’on va bien terminer la saison. Il faut aller titiller Lille. Tant que mathématiquement c’est encore possible, on y croit et on fera tout pour. Mais le plus important est de bien terminer la saison et de gagner tous les matchs qu’il nous reste », explique le Belge, qui sait bien que la troisième place pourrait bien ne pas offrir une place directe en Ligue des Champions, vu comment se présente le dernier carré de l’Europa League.