OL ‍: Rayan Cherki sur le départ, Lyon ne le retiendra pas

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL en juin 2025, Rayan Cherki sera au cœur des discussions lors du mercato à venir. Lyon devra trancher la question de l’avenir de son milieu offensif avec une prolongation… ou un départ.

Rayan Cherki à l’Olympique Lyonnais, l’aventure pourrait bien prendre fin lors du prochain mercato estival. Et pour cause, l’international espoirs français n’a plus qu’un an de contrat avec son club formateur puisque son bail expire en juin 2025. Pour l’état-major des Gones, il est urgent de prendre une décision quant à l’avenir de Rayan Cherki avec une prolongation de contrat ou un transfert afin d’éviter un douloureux départ en tant que joueur libre pour zéro euro. A l'OL, toutes les options sont sur la table et selon le 10 Sport, un transfert du n°18 dans les semaines à venir n’est pas un sujet tabou.

Certes, le milieu offensif de 20 ans est considéré à l’OL comme l’un des joueurs les plus prometteurs de ces dernières années. Mais force est de constater que Rayan Cherki peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans la capitale des Gaules. Pour cette raison, David Friio et John Textor seront à l’écoute des potentielles offres pour le départ de Rayan Cherki, même si une prolongation n’est pas à exclure. De timides discussions ont été amorcées à ce sujet mais une chose est certaine, Lyon ne cédera à aucune folie financière pour prolonger le contrat de son joueur, qui bénéficie déjà d’un salaire important au vu de son âge et de son statut.

Le futur coach aura son mot à dire sur l'avenir de Cherki

La question du futur entraîneur sera par ailleurs cruciale dans ce dossier car forcément, le coach pour la saison 2024-2025 aura son mot à dire sur l’avenir de Rayan Cherki et pour l’heure, on ignore encore si Pierre Sage sera prolongé, même s’il s’agit désormais d’une très forte tendance. Depuis sa prise de fonctions, l’entraîneur de 44 ans a fait de Rayan Cherki un remplaçant, lui préférant des joueurs comme Ernest Nuamah ou encore Saïd Benrahma. La question est maintenant de savoir quels seront les clubs intéressés par le milieu offensif lyonnais l’été prochain. Il y a encore quelques mois, le PSG ou encore le Real Madrid étaient cités. Pas certain que des clubs de ce calibre soient encore prêts à toquer à la porte de l’OL pour l’international espoirs français en juin prochain.