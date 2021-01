OL : Marcelo prolongé, Garcia force la main à Juninho !

Dans : OL.

Auteur d’un doublé crucial contre Saint-Etienne lors du derby de dimanche soir (0-5), Marcelo a totalement retourné l’opinion à son sujet.

Poussé dehors par une partie des supporters de l’Olympique Lyonnais il y a quelques mois, le Brésilien est de nouveau un titulaire fiable et indiscutable dans le Rhône. Pour ne rien gâcher, il vient de rentrer dans l’histoire des derbys entre l’ASSE et l’OL en inscrivant un doublé salvateur sur la pelouse de Geoffroy-Guichard en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Après la belle victoire acquise par les Lyonnais, son entraîneur Rudi Garcia a rendu un vibrant hommage à l’ex-défenseur de Besiktas. Aux yeux du coach rhodanien, il est clair que Juninho et Jean-Michel Aulas feraient une grave erreur en ne prolongeant pas le contrat de Marcelo, libre dans six mois.

« Il est en discussion avec le club. Si vous me posez la question, sur un plan personnel, je pense que c’est un élément très, très important de notre équipe et de notre défense. Il est en pleine force de l’âge. En plus, en défense centrale, on peut jouer très, très longtemps. Vitorino Hilton ne me contredira pas. Et moi qui suis allé en Italie, j’ai quitté un championnat de France où on trouve que les joueurs sont assez vite vieillissants, alors que là-bas, c’est assez fréquent d’avoir des joueurs qui jouent jusqu’à 36, 37, 38 ans. Et plus facilement en défense centrale. Je pense que Marcelo a encore de belles années devant lui et pourvu qu’elles soient à l’Olympique Lyonnais » a jugé l’entraîneur de l’OL au sujet de son défenseur de 33 ans. Reste maintenant à voir si Juninho, qui aimerait faire de la place au grand espoir du club Sinaly Diomandé, partagera la vision de Rudi Garcia au sujet de Marcelo…