L1 : L'OL donne une fessée à l'ASSE et revient sur le PSG

Dans : Ligue 1.

21e journée de Ligue 1 :

Stade Geoffroy Guichard.

AS Saint-Etienne - Olympique Lyonnais : 0 à 5.

Buts : Kadewere (16e, 68e), Marcelo (36e, 59e), Bouanga csc (82e) pour l'OL.

Dans un derby à sens unique, l’Olympique Lyonnais n’a fait qu’une bouchée de l’AS Saint-Etienne (5-0), grâce notamment à des doublés de Kadewere et de Marcelo.

Après le sans-faute du duo de tête, Lyon devait impérativement s’imposer dans la froideur du Chaudron. Ce qui allait être tranquillement le cas. Puisqu’après le premier quart d’heure de jeu, Kadewere ouvrait la marque ! Héros du match aller, l’international zimbabwéen profitait d’un cafouillage après un corner de Depay pour fusiller Moulin à bout portant (0-1 à la 16e). Avant la pause, Marcelo doublait la mise de la tête sur un joli coup-franc de Dubois (0-2 à la 36e).

Au retour des vestiaires, l’ASSE poussait un peu plus, avec notamment une transversale de Nordin (56e). Mais Marcelo, sur un nouveau coup de pied arrêté de Dubois, marquait un doublé d’un coup de casque (0-3 à la 59e). Quelques minutes plus tard, Kadewere imitait le Brésilien en trompant encore Moulin après un service de Memphis (0-4 à la 68e). En fin de match, Memphis Depay poussait Bouanga à la faute sur un coup-franc direct pour aggraver un peu plus l'écart (0-5 à la 82e).

Une semaine après sa défaite cuisante contre Metz, Lyon réagit donc de la meilleure des manières. En passant pour la première fois de l’histoire devant Sainté au nombre de victoires dans le derby, l’équipe de Rudi Garcia revient à deux points du PSG et du LOSC. De son côté, la formation de Claude Puel, qui n’a plus gagné depuis décembre, est seizième, quatre petits points au-dessus de la zone rouge...