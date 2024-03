OL ‍: El Arouch ne joue jamais, il y a une bonne raison

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a repris des couleurs depuis quelques mois. Mais Pierre Sage frustre certains fans et observateurs en ne comptant pas du tout sur Mohamed El Arouch.

A Lyon, la formation a pendant été de longues années la fierté de l'OL. Mais le club a de plus en plus de mal à faire émerger des jeunes talents. Ou du moins à leur faire confiance au plus haut niveau. Pour ceux dont c'est le cas, comme Bradley Barcola, Castello Lukeba ou encore Malo Gusto, ils ont préféré de nouveaux challenges face au manque de clarté du projet de l'OL. Mohamed El Arouch, considéré comme un joyau du centre de formation, n'est que très peu utilisé avec les professionnels. Des problèmes personnels ont été évoqués mais selon les informations du Progrès, ses absences dans le groupe de l'OL peuvent facilement se comprendre.

El Arouch, le problème est profond

Au moment d'évoquer les forces en présence pour le déplacement à Toulouse vendredi soir, le média lyonnais rappelle en effet que le jeune Mohamed El Arouch multiplie tout simplement trop les blessures pour percer. « Corentin Tolisso, en proie à des soucis physiques, a aussi subi la concurrence nouvelle de Nemanja Matic et Orel Mangala, même s’il s’est remis dans le coup à Lorient. Ils ne sont pas les plus mal lotis. Saël Kumbedi, titulaire au Havre le 14 janvier, n’a joué ensuite que 5 minutes en Coupe à Bergerac, et 180 en réserve. Sinaly Diomandé n’a jamais rejoué depuis que Pierre Sage est l’entraîneur. Johann Lepenant, revenu de blessure mi-février, n’a repris qu’en réserve en N3 et Mohamed El Arouch n’a pu espérer car trop souvent blessé », note notamment Le Progrès. Pas de quoi forcément rassurer concernant l'avenir d'El Arouch avec l'OL. Le crack de 19 ans sera en plus en fin de contrat en juin 2025 et toutes les parties vont devoir prochainement prendre une décision forte. Cette saison, le milieu n'a pris part qu'à une seule petite rencontre avec l'OL en Ligue 1. Pierre Sage, qui a trouvé un bel équilibre au milieu de terrain, ne semble pas du tout compter sur lui.