OL : Marcelo, la très mauvaise nouvelle confirmée

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Envoyé avec la réserve de l'Olympique Lyonnais, Marcelo a encore la possibilité de signer en Turquie ce mercredi. Mais le défenseur de l'OL risque de faire grimacer Jean-Michel Aulas et Juninho.

Après la déroute lyonnaise à Angers, Peter Bosz n’avait pas tardé à demander à ses dirigeants qu’ils fassent le ménage et virent Marcelo de son vestiaire. L’entraîneur de l’OL avait été ulcéré de l’attitude du défenseur brésilien, et il avait rapidement été soutenu par sa hiérarchie, puisque rapidement le club rhodanien avait annoncé, dans un communiqué, que le joueur était envoyé à l’entraînement avec la réserve de l’Olympique Lyonnais. Loin de s’emballer, Marcelo a accepté cette décision et a donc rejoint l’équipe qui évolue en National 2, poussant même le bouchon à communiquer sur les matchs de cette équipe sur les réseaux sociaux, tout en faisant savoir qu’il était au golf quand l’équipe de Peter Bosz jouait contre Clermont au Groupama Stadium. Le week-end dernier, Marcelo a même été buteur avant de sortir sur blessure. Mais cela ne règle pas son cas, d’autant que le joueur refuse l’offre proposée par Jean-Michel Aulas, à savoir être libéré de son contrat.

Marcelo et Lyon, pas de divorce

L’Olympique Lyonnais a en effet proposé à Marcelo, qui est lié jusqu’en 2023 avec l’OL, de partir librement où il le souhaitait, et la semaine passée Vincent Ponsot affirmait même que le défenseur avait reçu une offre avec des conditions supérieures à son contrat actuel. A priori, c’est le club turc de Demirspor qui souhaite recruter l’ancien défenseur du Besikas et met les moyens pour cela. Mais, à l’ultime jour du mercato en Turquie, l’affaire est très mal engagée si l’on en croit L’Equipe. En effet, le quotidien sportif affirme que si dans un premier temps Marcelo a ouvert la porte à un départ, le joueur brésilien a rapidement fait demi-tour et semble avoir définitivement choisi de rester à Lyon au moins jusqu’au prochain mercato. « Il est dans une ville où il se sent bien, où ses enfants sont scolarisés, où il apprécie son nouveau contrat, où il assume facilement le reproche de beaucoup jouer au golf, et où il attend le moment où l’OL aura besoin de lui », explique le quotidien sportif, qui ne voit donc pas pourquoi Marcelo irait voir ailleurs. En attendant, l'Olympique Lyonnais l'a intégré dans sa liste pour l'Europa League. On ne sait jamais.