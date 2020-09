OL : Marçal bientôt vendu, le dégraissage commence !

Dans : OL.

Tandis que des rumeurs circulent autour de Memphis Depay, l'Olympique Lyonnais est en passe de vendre un joueur sur lequel Rudi Garcia ne comptait pas réellement.

Même si Memphis Depay attire vers lui les projecteurs du mercato, l’attaquant néerlandais étant cité comme très proche du FC Barcelone version Ronald Koeman, c’est un autre joueur de l’OL qui pourrait ouvrir le bal des départs, Lyon devant largement dégraisser son effectif avant de pouvoir envisager de s’offrir quelques renforts. En effet, David Barbet, insider lyonnais, annonce que Fernando Marçal est proche de rejoindre un club européen. Les négociations entre ce club et Jean-Michel Aulas seraient « très avancées » pour un transfert de l’arrière gauche brésilien que l’Olympique Lyonnais était allé chercher à Benfica en 2017 moyennant 4,5ME. Marçal sortait alors d’une saison convaincante à Guingamp où il avait été prêté par le club portugais et l'OL avait donc jugé utile de le recruter.

Ayant entamé sa dernière année de contrat avec l’OL, Fernando Marçal pourrait rapporter un peu plus de 2ME dans les caisses de Lyon selon les estimations. Et le départ du joueur de 31 ans devrait ouvrir le bal puisque Kenny Tete est lui aussi tout proche de quitter l’effectif de Rudi Garcia selon la même source, tandis que Youssouf Koné devrait lui être prêté d’ici le 5 octobre, date de la fin du marché des transferts 2020. Les grandes manoeuvres ont donc débuté dans le vestiaire lyonnais, même si du côté des supporters de l'OL on attend surtout de savoir qui viendra renforcer une équipe qui a besoin de sang neuf.