OL : Lyon veut exploser son record au mercato, et le Bayern va l’aider

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

Annoncé très tôt avant même la fin de la saison, le transfert de Nabil Fékir à Liverpool est plutôt une tendance forte qu’une certitude.

Le club anglais a bien pris contact avec l’OL au sujet du capitaine rhodanien, et une première offre aux alentours de 60 ME est évoquée. De quoi poser de très bonnes bases pour un transfert, même si Jean-Michel Aulas se sent en position de force et compte bien en profiter. A juste titre puisque l’international français se prépare à disputer la Coupe du monde, ce qui pourrait faire encore grimper sa cote. Au point de dépasser le record de transfert de 60 ME, établi la saison passée par Alexandre Lacazette lors de sa mutation à Arsenal ?

Mais en plus de cela, avec sa qualification pour la Ligue des Champions et les bons résultats financiers, le dirigeant lyonnais ne voit aucune urgence à accepter dès le mois de juin de lâcher son meilleur joueur de la saison. Et selon L’Equipe, l’OL a une raison de plus de patienter puisque le Bayern Munich est récemment venu aux renseignements pour Nabil Fékir, ce qui laisse à penser que d’autres offres pourraient tomber. Suivi également en Espagne, le milieu offensif a de quoi faire tourner quelques têtes, et pourrait avoir l’embarras du choix cet été. Ce n’est pas l’OL qui, financièrement, s’en plaindra.