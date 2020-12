OL : Lyon sur le podium, Pierre Ménès suspendu à l’avenir de Depay

Dans : OL.

Troisième de Ligue 1 grâce à sa victoire sur le Stade de Reims dimanche, l’OL est plus que jamais en lice pour atteindre son objectif.

Jean-Michel Aulas a clairement fait savoir à Rudi Garcia en début de saison que Lyon devait retrouver la Ligue des Champions dès l'an prochain. Avec un match par semaine, l’OL est dans des conditions optimales pour atteindre cet objectif et la série de victoires en cours prouve bien que l’effectif rhodanien est suffisant en quantité et en qualité pour se hisser sur le podium de la Ligue 1. Cet objectif reste toutefois suspendu à l’avenir de Memphis Depay, en fin de contrat à l’issue de la saison et dont un départ au mercato hivernal reste possible. C’est toutefois l’avis de Pierre Ménès, lequel s’est exprimé à ce sujet dans une vidéo publiée sur Twitter par Canal Plus.

« Lyon n'a pas de Coupe d'Europe cette année et avec l'effectif qu'a Rudi Garcia, le podium, ça me paraît la moindre des choses. Les matches de Lyon manquent parfois de maîtrise, notamment à Angers où les points étaient chanceux, mais contre Reims la victoire de l'OL ne souffre d'aucune discussion. Malgré tout, je pense que Lyon dépendra beaucoup de Depay. S'il part, il sera impossible de le remplacer par un joueur de niveau équivalent. Mais s'il reste, ça changera beaucoup la donne pour l'OL » a jugé Pierre Ménès, lequel estime que l’Olympique Lyonnais ne sera pas forcément dans des chaussons pour décrocher une place sur le podium en cas de départ de Memphis Depay lors du prochain mercato. Un jugement qui ne manquera pas de faire réagir, le Néerlandais n’étant pas forcément l’homme clé de l’OL depuis le début de la saison.