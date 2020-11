OL : La bombe Memphis Depay désamorcée à Lyon

Dans : OL.

Assez décevant face à Reims dimanche après-midi (3-0), Memphis Depay a posté un drôle de message à l’issue de la victoire lyonnaise sur Twitter.

« Vous m'apprécierez quand je serai parti. Profitez de ce dimanche » a posté l’attaquant de l’OL, titulaire à la pointe de l’attaque lyonnaise et capitaine face au Stade de Reims. De prime abord, supporters et observateurs ont évidemment pensé qu’il s’agissait d’un message lié au mercato, Memphis Depay ayant été tout proche de rejoindre Barcelone au mois de septembre, alors qu’il sera libre de tout contrat en juin prochain. Mais à en croire plusieurs internautes sur Twitter, le message posté par Memphis Depay pourrait finalement n’avoir aucun lien avec l’Olympique Lyonnais et le football en règle générale.

En réalité, le message posté par Memphis Depay pourrait davantage être destiné au monde musical, l’attaquant néerlandais de l’OL ayant sorti son premier album intitulé « Heavy Stepper » le vendredi 27 novembre. Reste maintenant à connaître la signification de ce message, qui fait peut-être référence à quelques vives critiques reçues par Memphis Depay à l’écoute de son album par certains puristes de RAP. En attendant, si cette théorie venait à se confirmer, il s’agirait d’un réel soulagement pour les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, qui savent qu’un grand Memphis Depay peut largement contribuer à une belle saison des Gones, dont l’unique ambition est de terminer sur le podium afin de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour l’heure, l’OL est dans les clous avec une troisième place qui reste cependant virtuelle, Marseille ayant deux matchs en retard. En cas de succès dans l’un de ses deux matchs en retard (contre Nice et Lens), la formation d’André Villas-Boas repassera deuxième et doublera ainsi la meute formée par Monaco, Montpellier, Lyon et Lille.