OL : Lyon sort du silence pour défendre Thiago Mendes !

Dans : OL.

Ces derniers jours, le nom de Thiago Mendes est celui qui est le plus évoqué à l’Olympique Lyonnais, en raison des performances décevantes du Brésilien, mais pas seulement…

En effet, les rumeurs vont bon train au sujet de l’hygiène de vie plus que douteuse de l’ancien milieu de terrain de Lille depuis quelques temps. Régulièrement accusé de faire un peu trop la fête pour un footballeur professionnel, Thiago Mendes a toutefois reçu un soutien de poids ce mardi après-midi… celui de l’Olympique Lyonnais. Sur son site officiel, le club rhodanien est sorti du silence pour voler au secours de l’une de ses recrues stars de l’été, achetée pour 25 ME bonus compris en provenance de Lille.

« L’Olympique Lyonnais s’étonne des fausses informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état d’éventuelles sorties nocturnes de Thiago Mendes. Il est intolérable de faire référence à des activités extra-sportives qui ne sont pas avérées et que contestent le joueur. L’Olympique Lyonnais tient à apporter son soutien à Thiago Mendes et s’interroge sur les raisons qui incitent à diffuser de fausses informations, ce qui constitue pour le club et le joueur un préjudice certain, et n’hésitera pas à le soutenir au cours d’éventuelles actions en justice si de tels propos fallacieux étaient de nouveau tenus » explique l’Olympique Lyonnais, furax de voir de telles accusations se multiplier dans la presse ces derniers jours au sujet de Thiago Mendes. Reste maintenant à voir s’il ne s’agit que d’une posture publique de la part de Lyon, qui n’hésitera pas à réprimander son joueur en interne si les sorties nocturnes de ce dernier sont prouvées. Titulaire à Nice dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1, le Brésilien a encore une fois déçu, ne montrant par ailleurs pas une implication folle depuis sa signature à l’OL en juillet dernier...