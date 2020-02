OL : Thiago Mendes passe sa vie en boite de nuit, sa méforme expliquée !

Dans : OL.

Titulaire dans l’entrejeu de l’Olympique Lyonnais face à Nice ce dimanche après-midi (2-1), Thiago Mendes a encore une fois déçu.

Décidément, l’adaptation du Brésilien est très difficile à Lyon. Interrogé à ce sujet en conférence de presse cette semaine, l’ancien milieu de terrain de Lille jurait que tout allait mieux depuis le début de l’année 2020. « Je me sens bien, mieux à chaque match. Je dois encore progresser davantage. Malgré les bons résultats. Je montre ce que je vaux à chaque match. J’espère faire encore mieux lors des matches qui viennent » indiquait notamment Thiago Mendes avant le premier match de la semaine contre Nice. Sa prestation catastrophique face aux Aiglons ce dimanche lors de la défaite de l’OL soulève forcément un certain nombre de questions, dont celle de son hygiène de vie.

A ce sujet, le journaliste Romain Molina ne l’a pas raté sur Twitter. « Ça doit pas aider le fait que sa vie ressemble à une boite de nuit géante. Faut voir l'état de sa loge au stade.... Folklorique dira-t-on. Je me renseignerai (pour savoir si c’était pareil à Lille), mais c'est une blague là. C'est comme Fred à une époque, on va dire que le football n'est pas tellement sa priorité. C'est mine sur mine en boite avec madame. Et ils ne se cachent même pas, c'est ça le pire » a balancé le journaliste, pour qui la méforme de Thiago Mendes depuis le début de la saison est très facilement explicable. Nul doute que du côté de l’Olympique Lyonnais, on resserrera rapidement les vis afin que Thiago Mendes puisse pleinement exprimer son potentiel. Pour rappel, l’OL a déboursé près de 25 ME bonus compris pour le recruter en provenance de Lille l’été dernier. Inutile de préciser que l’investissement n’est pour l’instant pas rentable du tout pour Jean-Michel Aulas et Juninho…