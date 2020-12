OL : Lyon sera champion, les raisons sont simples

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais termine l'année 2020 en tête de la Ligue 1. Et sur ce que l'on a vu de l'OL lors des dernières semaines, l'espoir renaît du côté de la capitale des Gaules.

Et si 13 ans après son dernier titre national, l’Olympique Lyonnais retrouvait Hexagoal à la fin de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Après un début de Championnat pour le moins raté, l’équipe de Rudi Garcia a subitement haussé le ton, alignant les bons matchs et les victoires. Depuis sa défaite le 15 septembre à Montpellier, l’OL est peu à peu remonté au classement, neuf victoires lors des onze derniers matchs ayant même permis à Lyon d’être premier au moment d’aborder les fêtes de fin d’année. Au moment où Lille va devoir digérer le changement de propriétaire, que le PSG va changer d’entraîneur, et que l’OM cale très clairement, l’Olympique Lyonnais voit toutes les planètes s’aligner. Pour Sidney Govou, il est évident que tout est là pour permettre à l’OL de décrocher le jackpot.

Lyon a les atouts pour être champion de France

Dans Le Progrès, l’ancien attaquant de Lyon ne cache pas sa confiance. « À Lyon, tout est clair, alors qu’on sent que c’est limite dans les autres équipes. Avec cet état d’esprit, je pense que l’OL est au-dessus de Paris, qui va découvrir un nouvel entraîneur, avec tout ce que ça implique. Avec le changement de propriétaire, on ne sait pas ce qu’il va se passer à Lille après la trêve. Comme l’année dernière, Monaco fait trop d’erreurs de défense. Quant à Marseille, il est pour moi à 120 %. Quand il est à 80 %, il ne peut pas gagner. Si l’OL conserve son état d’esprit actuel, il peut être champion de France. D’autant que je ne pense pas qu’il y aura des départs au mercato. Lyon doit poursuivre sur le même chemin pour avoir le droit de rêver en fin de saison », explique Sidney Govou, très confiant avant la reprise qui verra le club de Jean-Michel Aulas recevoir le RC Lens au Groupama Stadium.