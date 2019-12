OL : Lyon s'excite pour Cherki, attention à la désillusion

Dans : OL.

Utilisé à deux reprises cette saison par Rudi Garcia en Ligue 1, Rayan Cherki est un joueur sur lequel l’Olympique Lyonnais compte s’appuyer dans un avenir proche.

Auteur d’un doublé contre Marseille avec la réserve lyonnaise ce week-end, le milieu offensif de l’OL est assurément au-dessus du lot dans les catégories de jeunes. Et tandis que l’Europe s’arrache déjà ce futur crack, Liverpool ayant rejoint Manchester City et Manchester United dans la liste des prétendants à la signature de Rayan Cherki, l’OL doit surtout veiller à ne pas griller trop vite son prodige. C’est tout du moins le message transmis au Dauphiné par Armand Garrido, formateur à l’OL pendant 30 ans et qui a quitté le club cet été.

« Rayan Cherki a du talent, mais c’est un garçon très jeune, je pense qu’il faut lui laisser le temps. Qu’il joue, c’est une chose et il faut le lancer dans le grand bain s’il peut le faire à 16 ou 17 ans. Mais c’est le côté emballement médiatique que je ne cautionne pas. J’aimerais mieux qu’il grandisse tranquillement » a commenté cet ancien de la maison lyonnaise, pour qui Rudi Garcia, Jean-Michel Aulas, Juninho et les différents éducateurs de l’OL doivent veiller à ne pas griller Rayan Cherki. Et ce même si son talent crève l’écran, au point que les plus gros cadors européens surveillent attentivement ses performances chaque week-end…