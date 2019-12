OL : Rayan Cherki affole l'Europe, alerte rouge au mercato !

Dans : OL.

Auteur d'un doublé samedi avec la réserve de Lyon contre l'OM, Rayan Cherki suscite un énorme intérêt de la part des géants anglais. Le jeune attaquant de l'OL pourrait être au coeur d'une bataille de milliardaires.

Agé de 16 ans, Rayan Cherki a joué son premier match de Ligue 1 avec l’OL en octobre dernier contre Dijon, le premier d’une carrière qui s’annonce comme flamboyante pour l’attaquant sorti du centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Si Jean-Michel Aulas et Juninho savent l’importance de Rayan Cherki dans les années à venir, le talent de ce dernier n’a pas échappé aux grands clubs européens. Et le fait que l’attaquant ait signé son premier contrat pro avec l’OL jusqu’en 2022 ne change pas réellement la donne si l’on en croit le site anglais 90Min.

Ce lundi, le média spécialisé affirme que Liverpool vient s’ajouter à Manchester City et Manchester United dans la liste des clubs qui veulent s’offrir Rayan Cherki. Et 90Min affirme même que le président de l’Olympique Lyonnais pourrait laisser partir son attaquant de 16 ans dès le mercato d’hiver si l’offre qui lui est transmise lui semble correcte. Un scénario que l’on a cependant bien du mal à imaginer, car outre les clubs anglais cités, il se dit également que le Real Madrid, le Barça, le Bayern Munich, la Juventus et l’Ajax ont un œil sur le prodige de l’OL. Pas de quoi inciter Jean-Michel Aulas à prendre une décision dans l’urgence, la valeur de Rayan Cherki étant susceptible d’exploser dans les années qui viennent. Autrement dit, aussi prestigieux soient-ils, les grands clubs européens, et notamment Liverpool et les deux clubs de Manchester, devront attendre encore un peu avant de déclencher la bataille pour l'attaquant de Lyon.