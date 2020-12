OL : Lyon roi de L1, Rothen tire le signal d'alarme

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais est leader de la Ligue 1 au moment de quitter l'année 2020, mais Jérôme Rothen pense que l'OL va désormais souffrir un peu.

L’Olympique Lyonnais est l’actuel patron de la Ligue 1, l’équipe de Rudi Garcia ayant fini en boulet de canon une année où l’OL a vécu d’incroyables moments. Au moment d’analyser les récentes performances du club de Jean-Michel Aulas, Jérôme Rothen avoue avoir été épaté par le duo Paqueta-Aouar, l’ancien joueur se réjouissant des performances du milieu brésilien recruté pour 20ME à l’AC Milan. Cependant, le consultant de RMC ne s’enflamme pas, car il est persuadé que faire la course en tête n’est peut-être pas la chose la meilleure des choses pour l’OL, qui désormais va devoir assumer ce statut jamais facile.

Jérôme Rothen a expliqué sa position sur l’Olympique Lyonnais. « Lucas Paqueta, il apporte l’aspect athlétique car il est costaud, il gagne des duels. Je ne pensais pas qu’il avait cet aspect-là dans son jeu. Il gratte beaucoup de ballons. Je ne dis pas que c’est un grand récupérateur, mais il a apporté cela. En plus, il est très à l’aise dans la maîtrise du ballon, dans la qualité technique. Avec Houssem Aouar, qui est son pendant de l’autre côté dans le milieu de terrain, je trouve que cela apporte une maîtrise qui n’existe pas chez les attaquants. Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere ont des qualités, mais ce ne sont pas des grands techniciens. Lyon va maintenant avoir l’étiquette de la très grosse équipe, ce qu’ils n’avaient pas en ce début de saison, le plus difficile commence pour eux », prévient Jérôme Rothen, qui sait que la saison est encore longue, puisqu’on a seulement passé la 17e journée.