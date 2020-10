OL : Lyon privé d'Europe, le conseiller d'Aulas annonce la suite

Dans : OL.

La saison 2020-2021 est très particulière pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, dont l’équipe ne dispute aucune coupe d’Europe.

Certains supporters de l’OL vivent une saison sans Ligue des Champions ou Europa League pour la première fois de leur vie, le club présidé par Jean-Michel Aulas ayant participé aux coupes d’Europe durant 23 ans consécutivement. Mais la saison dernière, stoppée précipitamment en raison de la première vague de Covid-19, n’a pas permis aux Gones de concourir jusqu’au bout pour arracher une place européenne. Il n’y a cependant rien d’inquiétant selon Gérard Houllier, lequel a indiqué dans les colonnes de Monaco-Matin qu’il était totalement logique qu’un club soit fait de plusieurs cycles et qu’une fois de temps en temps, l’OL manque le coche de la Ligue des Champions ou de l’Europa League.

« Ils ont été 23 ans consécutifs en coupes d’Europe, le plus souvent en Champions League. Il y a des cycles, comme dans toutes les équipes, mais je sais qu’avec le travail et le sérieux ça va rebondir. C’est tout à fait logique ce qu’il se passe. Il y a un moment où quand vous êtes longtemps à un certain niveau, si vous ne passez pas encore au dessus, vous chutez. Après il faut rebondir » a commenté le conseiller de Jean-Michel Aulas, pour qui il n’y a pas trop d’inquiétudes à avoir pour l’Olympique Lyonnais. Un discours que les supporters rhodaniens veulent bien entendre, à condition bien sûr de retrouver le goût des grandes soirées européennes dès la saison prochaine. En interne, l’objectif fixé par Jean-Michel Aulas est très clairement la deuxième place afin de revenir directement en Ligue des Champions. Un objectif qui semble atteignable au vu de la composition de l’effectif lyonnais…