OL : Lyon peut priver le PSG de titre, il supplie Aulas d'y croire !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

L'Olympique Lyonnais a fait forte impression vendredi soir à Monaco, balayant en 90 minutes les doutes sur le vrai niveau de la formation désormais dirigée par Sylvinho. Et même si le championnat est à peine commencé, certains font de l'OL un possible vrai concurrent pour le Paris Saint-Germain dans la course au titre de Champion de France de Ligue 1. Sur RMC, Kevin Diaz a reconnu qu'il comptait sur Jean-Michel Aulas pour donner les moyens qu'il faut à l'Olympique Lyonnais pour être un rival sérieux du PSG. Et l'ancien joueur, désormais consultant pour ce média de se lâcher.

« Moi ce dont je rêve pour les supporters lyonnais, c’est que Jean-Michel Aulas aille voir Juninho juste avant la fin du mercato et lui dise : « Allez bon, de quoi vous avez besoin pour aller titiller le PSG ? D’un ou deux joueurs ? Allez on y va ». C’est à eux de voir, mais sinon ils ont besoin d’un banc. Les Lyonnais ont besoin d’un avant-centre en plus, peut-être un autre défenseur central », a confié Kevin Diaz, qui fait donc de l'Olympique Lyonnais un des favoris en Ligue 1 et même plus si le président de l'OL sort encore son chéquier d'ici la fin du mercato estival.