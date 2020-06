OL : Lyon perd un tueur au mercato, quel gâchis

Dans : OL.

Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Rudi Garcia cette saison, Martin Terrier est plus que jamais sur le départ à Lyon…

Et pour cause, l’ancien attaquant de Lille et de Strasbourg est tout proche de rejoindre le Stade Rennais pour une somme avoisinant les 15 ME. Un départ globalement frustrant pour l’OL, l’international espoirs français n’ayant jamais véritablement confirmé l’immense potentiel que beaucoup voyaient en lui au moment de sa signature. Et ce n’est pas Pierre Nigay qui va dire le contraire puisque sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le journaliste a estimé que c’est un vrai tueur offensif que l’Olympique Lyonnais s’apprêtait à perdre…

Le gâchis Martin Terrier

« Je l’aime beaucoup, je trouve qu’il a une vraie intelligence tactique, c’est un vrai joueur d’équipe. A Lyon, ils le disent souvent, devant le but à l’entraînement, c’est le meilleur. C’est-à-dire qu’il est même au-dessus de Moussa Dembélé et des autres. Il a un vrai sens du but. Alors voilà, il n’est pas forcément très bling-bling mais c’est un très bon joueur d’équipe. Est-ce que sa progression passera par Rennes ? S’il a du temps de jeu à Rennes, ça peut être pas mal pour lui » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si le transfert de Martin Terrier, très désiré par Florian Maurice au Stade Rennais, se concrétisera dans les jours à venir. En parallèle, l’OL négocie les départs de deux autres joueurs offensifs. Amine Gouiri est courtisé avec assiduité par l’OGC Nice tandis que Bertrand Traoré, qui a plusieurs touches en Europe, a également été placé sur la liste des transferts par l’OL en raison de son irrégularité persistante et de ses émoluments colossaux.