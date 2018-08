OL : Séville insiste à 40ME, Mariano Diaz prépare ses cartons

Dans : OL, Mercato, Liga.

Un an après avoir rejoint l'Olympique Lyonnais en provenance du Real Madrid pour 8ME plus 35% sur une éventuelle plus value, Mariano Diaz pourrait bien faire le voyage inverse dans les prochains jours. Car ce lundi, El Demarques affirme que si l'OL a refusé deux offres du FC Séville, mettant la barre à 50ME, le club andalou aurait fait savoir qu'un chèque de 40ME était prêt à être signé, mais pas plus. Et il s'agirait déjà d'un record pour Séville.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est silence-radio, mais du côté de Mariano Diaz on semble ne plus réellement vouloir rester à l'OL où l'attaquant connaît un passage difficile. « Mariano ne marque plus depuis la 33e journée de L1, soit le 14 avril dernier. Ce laps de temps doit sembler une éternité pour un joueur dont le but est synonyme d’obsession et on peut ajouter qu’il se trouve chahuté par la venue de Terrier et le positionnement dans l’axe de Memphis. Le ciel s’est un peu assombri pour lui et c’est tout un secteur offensif qui est pris de secousses (...) Mariano Diaz a disputé 144 minutes de jeu, sur les 270 possibles, à l’occasion des trois premières journées de championnat contre Amiens, Reims, et Strasbourg », rappelle même le Progrès, qui affirme malicieusement que l'attaquant avait déjà l'idée d'un retour en Espagne dès qu'il a signé à l'Olympique Lyonnais, mais probablement pas aussi rapidement.