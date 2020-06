OL : Martin Terrier à Rennes, Aulas lâche les millions

Dans : OL.

Florian Maurice semble avoir convaincu Martin Terrier de quitter Lyon pour Rennes. Et l'OL a fait un effort pour faciliter le transfert.

Premier à avoir révélé l’intérêt du Stade Rennais pour Martin Terrier, Mohamed Toubache-Ter affirme que du côté de la Bretagne on a fait un grand pas concernant le transfert de l’ailier gauche sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2022 puisqu’un accord aurait été trouvé avec le joueur. Bien évidemment, la présence de Florian Maurice aux commandes du recrutement de Rennes explique la rapidité avec laquelle la formation de Julien Stéphan a avancé ses pions dans cette opération, du moins concernant les conditions personnelles du contrat de Martin Terrier. Car il reste désormais aux dirigeants rennais à trouver un accord avec Jean-Michel Aulas. Et forcément, compte tenu de la relation houleuse entre le président de l’OL et son ancien patron de la cellule recrutement, il est évident que les négociations s'annonçaient délicates.

Comme l’explique Mohamed Toubache-Ter, le prix de Martin Terrier est un premier problème. Car si l’Olympique Lyonnais ne réclame pas 20ME pour vendre son attaquant, contrairement aux rumeurs, ce sont tout de même 18ME qui sont exigés par l’OL pour accepter le transfert. « Le board rennais n’est pas un pigeon mais fera une offre sérieuse », précise l’insider, qui est persuadé que Rennes et Lyon finiront par trouver une solution, mais pas à la hauteur des attentes de Jean-Michel Aulas. Même s'il y a de la tension entre Maurice et Aulas, l'Olympique Lyonnais ne pourra pas retenir de forcer un joueur qui souhaite partir. Il faut simplement trouver le juste prix. C'est pour cela que L'Equipe précise ce jeudi que l'OL a fait un grand geste vers un transfert de son ailier, en demandant 15 ME, dont 4 ME de bonus éventuels, pour boucler l'opération. De quoi satisfaire le Stade Rennais, prêt donc à enlever la mise pour un montant légèrement supérieur à 10 ME dans un premier temps.