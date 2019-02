OL : Lyon oublié au mercato, et ce n’est pas un bug

Dans : OL, Mercato.

Le mois de janvier est particulier pour les entraineurs de Ligue 1, qui n’aiment pas vraiment cette période où certains joueurs se demandent s’ils ne seraient pas ailleurs, pendant que des renforts sont espérés en plein cœur de la saison.

Bruno Genesio avait régulièrement fait savoir qu’il aimerait que ce mercato d’hiver soit supprimé en France, histoire de ne pas voir son groupe être perturbé. Et bien, au lendemain de la fermeture des portes, l’entraineur lyonnais voit presque son vœu être exaucé. En effet, l’Olympique Lyonnais est le seul club français à n’avoir effectué aucun mouvement cet hiver, ni départ, ni arrivé, ni prêt ni recrutement pour plus tard. Sur le site de la LFP, qui répertorie les mutations effectuée pendant cette période, tous les clubs apparaissent sur la carte... sauf l'OL. Chez les 19 autres formations de l’élite, il y a toujours eu au moins un mouvement, et même souvent bien plus puisque l’AS Monaco en dénombre 16. C’est de loin le club le plus actif en France, devant Nantes qui a aussi pas mal fait évoluer son effectif avec cinq départs et trois arrivées.