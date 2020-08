OL : Lyon négocie avec un club surprise pour Aouar !

Dans : OL.

Déjà très performant avant l’interruption de la saison, Houssem Aouar a encore franchi un cap dans la fin de saison de l’OL.

Face au PSG en Coupe de la Ligue, contre la Juventus, Manchester City puis le Bayern Munich, le milieu de terrain a tenu la dragée haute aux grands d’Europe. De quoi marquer les esprits pour un jouer qui possède un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Impossible de deviner quel sera son prix de vente, et s’il y aura bien une vente pendant la fin de l’été, mais l’OL espère récupérer une enveloppe de 50 ME au minimum pour son numéro 8. Un prix copieux mais atteignable, les performances d’Aouar ayant les capacités à mettre au second plan les difficultés économies liées à la crise sanitaire. Manchester City, le Real Madrid ou la Juventus Turin sont souvent cités comme point de chute, mais un premier club surprise a avancé ses pions. Les chances de réussite sont maigres, au niveau financier comme au niveau de l’attrait sportif, mais le Benfica Lisbonne s’est lancé dans l’aventure.

Les dirigeants de la formation lisboète ont eu tout loisir d’observer l’ancien international espoir de près pendant la Final 8, et ils ont été emballés au point de tenter leur chance. Selon le média local Sport TV, une première offre à hauteur de 35 ME a été envoyée à l’OL. Conscient d’avoir peu de chances d’arriver à leurs fins, les dirigeants du Benfica espèrent ainsi démontrer leur intérêt précoce et important pour Houssem Aouar, ce qui pourrait être intéressant si les discussions avec les formations des grands championnats tardent à avancer. Mais même avec de gros efforts financiers, voir Aouar rejoindre le championnat portugais serait certainement la surprise de l’année sur le marché des transferts.