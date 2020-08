OL : Zidane craque, et rêve d'un duo Aouar-Benzema

Dans : OL.

Vues ses performances en Ligue des Champions et le bon de sortie qu’il possède, Houssem Aouar sera probablement le premier gros départ de l’été à l'OL.

Le milieu de terrain a éclaboussé les matchs européens de son talent, impressionnant, en plus de ses qualités techniques et de sa vision du jeu, par sa solidité physique à résister aux charges adverses. Autant dire que les clubs qui avaient déjà le numéro 8 de l’OL dans le viseur n’ont pas changé d’avis, et ce malgré la gourmandise de Jean-Michel Aulas qui en demande 60 ME. Le Manchester City de Pep Guardiola et la Juventus Turin de Maurizio Sarri, qu’il a fait souffrir en ce mois d’août, sont les deux destinations les plus souvent citées. Mais un nouveau venu va débarquer dans les prochains jours, annonce Mundo Deportivo.

Zinedine Zidane, qui connaissait déjà bien le dossier, est tombé sous le charme du Lyonnais, par son aisance technique et sa capacité à faire des différences dans les gros matchs. Résultat, l’entraîneur français a fait passer le message à son président de la façon suivante : ’S’il y a une ouverture pour faire signer Aouar, il ne faut pas hésiter une seconde’. Le message est passé selon le journal espagnol, qui précise que le Real Madrid est prêt à monter jusqu’à 50 ME pour faire plier l’OL, même si la concurrence de haut niveau n’aidera clairement pas à faire baisser les prix. Voir un gang d’anciens lyonnais se former entre Aouar et Benzema a toutefois de quoi faire saliver les socios du Real Madrid, et pas seulement.