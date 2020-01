OL : Lyon multiplie les offres pour le transfert de Seri

Dans : OL.

Les jours passent et le mercato de l'Olympique Lyonnais n'avance pas vraiment. Pourtant l'OL n'abdique pas, notamment dans le dossier de Jean-Michaël Seri.

Jean-Michel Aulas l’a répété après la probante victoire de Lyon à Bordeaux, le conseil d’administration du club rhodanien a validé la possibilité de faire signer des renforts lors de ce mois de janvier. Mais le patron de l’OL a également précisé que Lyon ne ferait pas n’importe quoi. Autrement dit, Juninho et Florian Maurice se focalisent sur quelques joueurs et ne céderont pas au panic buy s'ils ne trouvent pas le ou les profils recherchés. Parmi les joueurs régulièrement évoqués du côté de la capitale des Gaules, il y a Jean-Michaël Seri. Ce dernier, dont le nom circulait déjà à Lyon lorsqu’il avait quitté Nice pour Fulham en 2018, est désormais en prêt à Galatasaray, et le club stambouliote ne semble pas vouloir lâcher le milieu international ivoirien avant la fin de l’actuelle saison.

Il n’empêche, du côté de l’Olympique Lyonnais, on veut accélérer dans le dossier et c’est dans ce cadre que, selon FootMercato, Jean-Michel Aulas a déjà envoyé deux offres à Fulham, de 11ME puis de 12ME, ont été repoussées par le club qui évolue désormais en D2. Et le site spécialisé de préciser que le club londonien exige 18ME pour céder Jean-Michaël Seri à l’OL, alors que ce dernier a encore deux ans et demi de contrat avec les Cottagers. Même si pour l’instant l’opération est en stand-by, Lyon envisage de revenir à la charge, l’ancien niçois plaisant énormément au directeur sportif et à l’entraîneur du club rhodanien.