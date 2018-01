OL : Lyon loupe la deuxième place, Génésio est vert

Dans : OL, Ligue 1, Monaco, OM.

Bruno Génésio, entraîneur de l'OL, après le match nul contre Angers (1-1) : « On perd deux points... Quand on joue contre le 19e à domicile et qu'on a l'ambition de terminer deuxième, c'est plus une défaite... Mais compte tenu de la physionomie de la rencontre, je préfère souligner la bonne réaction de l'équipe en deuxième période, malgré un manque de rythme dans les passes et dans les courses. On est revenu au score, et on a fait le maximum pour arracher la victoire, en vain... On méritait de gagner face à ce bloc bas. On doit encore trouver les solutions pour contrecarrer ces tactiques défensives. On est tous déçus de ne pas gagner, surtout qu'on avait l'opportunité de prendre la seconde place de Monaco... Mais il reste 18 journées, et beaucoup de choses vont encore se passer », a-t-il lancé sur OL TV.