OL : Lyon n'a pas gagné, Tarrago pense que Man City s'est amusé

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais a mené deux fois au score mardi soir contre Manchester City, mais par deux fois les joueurs de Bruno Genesio ont vu revenir les Anglais au score. Si le match a été spectaculaire, le résultat final est clairement une déception pour l'OL, qui pouvait se qualifier dès le coup de sifflet final. Si l'Olympique Lyonnais et ses supporters peuvent être déçus car la victoire semblait largement possible, Sébastien Tarrago pense, lui, que c'est Manchester City qui a finalement fait ce qu'il voulait.

Pour le journaliste, la formation de Pep Guardiola a joué au chat et à la souris avec l'OL. « C’était un match formidable, Lyon a été formidable, félicitations au coach, aux joueurs, mais malheureusement je crois que Manchester City a fait ce qu’il a voulu dans ce match. Et dès que cette équipe de City a pris un but, tout de suite il y a eu réaction et une égalisation. La supériorité de Manchester City s’est exprimée dans ces moments-là. Je pense que si Lyon avait marqué un troisième but, malheureusement City aurait égalisé. Dès qu’il y a eu besoin, tout de suite on a vu un temps fort, de la vitesse, et ils ont marqué », a fait remarquer Sébastien Tarrago.