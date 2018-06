OL : Lyon l’adore, mais ça commence à faire beaucoup

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

L’Olympique Lyonnais, qui espère faire de très belles ventes cet été et pourquoi pas battre un nouveau record à ce niveau, va aussi devoir mettre la main à la poche pour obtenir gain de cause sur certains dossiers.

Intéressé par le jeune Abdou Diallo, le club rhodanien voit les tarifs grimper de manière vertigineuse. Prêt à mettre 20 ME, l’OL est déjà dépassé et même presque loin du compte. Selon le média local Reviersport, Dortmund compte faire une offre à 22 ME, et le journal allemand ne garantit pas que le club de la Ruhr aura gain de cause.

Car Mayence et son directeur sportif Rouven Schröder réclament quasiment 28 ME pour laisser filer l’international français, et assurent que Naples et Arsenal pourraient très prochainement faire une offre à ce niveau. Avec cette montée inquiétante et la gabarit des concurrents, la partie est loin d’être gagnée pour Jean-Michel Aulas, à moins que le président lyonnais ne craque totalement pour le natif de Tours, qui ne compte qu’une vingtaine de matchs avec le club allemand cette saison, mais fait déjà tourner quelques têtes visiblement.