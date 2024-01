L’OL cible une pépite, il y a des bouchons lyonnais ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL, qui ne manque pas de défenseurs centraux et vient d'en recruter un, en cible encore un autre avec une promesse du FC Sochaux qui souhaite changer d'air.

Il y a le mercato à la sauce John Textor, et il y a le mercato de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais. S’il est difficile d’y voir clair parfois, tant le propriétaire américain aime faire ses affaires en dehors des clous, cela n’empêche pas les recruteurs rhodaniens de travailler sur des pistes. Y compris quand cela peut provoquer un gros embouteillage ? En tout cas, l’OL ne manque pas de défenseurs centraux dans son effectif, et il s’est vu rajouter Adryelson en provenance de Botafogo cet hiver, l’autre club de John Textor.

Makosso était annoncé... à Molenbeek

Et désormais, Mathieu Louis-Jean, le recruteur en chef de l’OL, cible également un joueur dans ce secteur, ce qui pourrait faire un effectif à six défenseurs centraux tout de même. Selon le site Olympique et Lyonnais, Lyon cherche à faire signer Christ Makosso. Ce défenseur central de 19 ans est grand (1,92 m) et costaud, et plait beaucoup aux recruteurs rhodaniens. Il évolue à Sochaux, en National, où il progresse à vue d’oeil selon les scouts. Le joueur natif de Congo, possède un contrat avec le club du Doubs jusqu’en 2026, et ne sera donc pas bradé. Mais le FC Sochaux a aussi besoin de vendre en raison de ses finances délicates pour un club qui a été très fortement dans le rouge l’été dernier. Le monde du football est de toute façon très petit, puisque Makosso était annoncé proche de Molenbeek il y a quelques jours de cela. Un achat pour préparer l’avenir comme l’OL les aime, même s’il faut encore parvenir à boucler l’opération en ce mois de janvier. De son côté, le joueur serait désireux de partir en cas de belle offre, ce qui pourrait favoriser un départ dansa les prochains jours.