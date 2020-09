OL : Lyon propose un deal à Rennes pour Reine-Adélaïde

Dans : OL.

L’OL pense à deux latéraux rennais pour renforcer son aile défensive droite. Intégrer une arrivée à ce poste dans le transfert de Jeff Reine-Adélaïde à Rennes n’est pas impossible.

Le mercato bat son plein pour l’Olympique Lyonnais. Dans le sens des départs, le club rhodanien a accéléré le mouvement et s’est débarrassé ces derniers jours de plusieurs éléments. Deux d’entre eux évoluaient au poste de latéral droit : Rafael (Istanbul Basaksehir) et Kenny Tete (Fulham). Deux départs qui font de Léo Dubois le seul latéral droit de métier de l’effectif lyonnais. Ainsi, le club présidé par Jean-Michel Aulas s’active pour apporter du soutien à ce poste. Un désir qui pourrait conduire l’OL à aller piocher au Stade Rennais, désireux quant à lui de recruter le Lyonnais Jeff Reine-Adélaïde. L’Équipe affirme qu’un deal est à l’étude du côté lyonnais.

Celui-ci vise à inclure un latéral droit rennais dans la transaction du transfert de JRA. Un cas de figure qui permettrait au SRFC de faire baisser l’indemnité de transfert de l’international Espoirs français (Lyon réclame 30 ME). Le quotidien cite le nom de Hamari Traoré (28 ans) et Brandon Soppy (18 ans). En raison de ses prestations de qualité la saison dernière, le plus âgé était pisté par le PSG où Leonardo appréciait son profil. Quant à Soppy, il a effectué des débuts prometteurs en pro cette saison. Plusieurs clubs européens l’ont dans le viseur et ont déjà formulé une offre aux dirigeants du club breton. Deux semaines, voilà le temps qu’il reste aux Rennais et aux Lyonnais pour boucler ce deal, en sachant que Florian Maurice pourrait cette fois contribuer à aider son ancien club à réaliser plus facilement cette opération.