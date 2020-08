OL : Lyon grand d'Europe, Toko-Ekambi fait trembler Guardiola

Dans : OL.

Opposé à Manchester City en quarts de finale de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais ne partira pas favori. Mais pas question pour les Gones de se rabaisser par rapport aux Citizens.

Un nouvel exploit pour l’Olympique Lyonnais ? Après sa qualification face à la Juventus Turin en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club rhodanien espère récidiver contre le Manchester City de Pep Guardiola. La tâche s’annonce pourtant difficile pour les hommes de Rudi Garcia, opposés à une équipe en forme et qui vient de sortir le Real Madrid. Pas de quoi ressentir un complexe d’infériorité pour Karl Toko-Ekambi, qui refuse le statut de « petit poucet » de la compétition.

« Il n’y aura pas de match retour. Ce ne sera pas forcément la meilleure équipe qui sortira vainqueur mais celle qui aura le plus envie, a prévenu l’attaquant de l’OL. Même si City est un très grand club, nous avons nos chances. Je ne dirais pas que nous sommes le petit poucet. Si nous en sommes là, c’est que nous faisons partie des huit meilleures équipes d’Europe. Il faut que nous en prenions conscience pour pouvoir regarder City dans les yeux. »

Toko-Ekambi croit aussi au titre

« Nous allons tout faire pour nous qualifier. Nous jouons notre saison sur ce match donc nous essayerons d’aller le plus loin possible. Si l’on gagne la Ligue des Champions, nous serons européens la saison prochaine. Il ne reste que des gros matchs. 80% des observateurs pensaient que nous n’allions pas éliminer la Juventus et nous l’avons pourtant fait. Nous allons jouer notre chance à fond », a annoncé l'international camerounais, dans un discours aussi ambitieux que celui de son coéquipier Marcelo.