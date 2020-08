OL : Lyon condamné, Marcelo croit au titre en C1

Dans : OL.

Après avoir réalisé l’exploit d’éliminer la Juventus Turin en huitième de finale, l’Olympique Lyonnais va se frotter à Manchester City en Ligue des Champions.

Les hommes de Rudi Garcia devront réaliser une performance historique pour sortir la formation de Pep Guardiola, dauphine de Liverpool et très impressionnante face au Real Madrid. Mais le club rhodanien croit en ses chances. A l’instar de Rudi Garcia, qui n’a pas caché ses ambitions dans cette compétition, le défenseur Marcelo a fait savoir dans les colonnes de France Football que l’Olympique Lyonnais avait plus que jamais l'objectif de gagner la Ligue des Champions. Pour le roc brésilien, les Gones sont au pied du mur, leur qualification en coupe d’Europe la saison prochaine dépendant exclusivement de leur victoire finale en C1.

« On a déjà affronté Manchester City la saison dernière et on avait eu de bons résultats. On les respecte, mais on n’a pas à en avoir peur. Il faudra les regarder dans les yeux, comme face au PSG, comme face à la Juventus. C’est une Ligue des champions un peu particulière qui se joue sur un match, donc vous pouvez être certain qu’on va entrer sur le terrain pour chercher la victoire. On est condamnés à gagner la C1 pour être européens mais on peut gagner la Ligue des champions. Si on n’y croyait pas, on ne disputerait pas le tournoi. On pense à aller le plus loin possible. Le plus loin, c’est la finale, pour y disputer le titre, a expliqué le Brésilien. On sait que ce sera difficile, mais, dans nos têtes, dans nos cœurs, on y croit. Il faut penser grand et ne pas se fixer de limites. Je rêve de jouer la finale et d’être champion. Peu importe l’adversaire » a fait savoir Marcelo, pour qui l’OL a toutes ses chances de remporter la Ligue des Champions à Lisbonne fin août.