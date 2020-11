OL : Lyon fait vibrer la France, vite une Coupe d’Europe

Dans : OL.

Revenu sur le devant de la scène en France à la faveur de sa série positive en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne peut pas se permettre une nouvelle saison sans Coupe d’Europe.

La France non plus. C’est le message qu’a tenu à faire passer Sidney Govou. Après un début de campagne européenne catastrophique pour les clubs tricolores, force est de constater que, derrière la locomotive PSG, les wagons décrochent complètement. Reims a été éliminé en préliminaires, Nice, Rennes et Marseille sont en grandes difficultés, le PSG est moins convaincant et seul Lille surnage. Le bilan est donc maigre et voilà pourquoi l’OL a absolument besoin de revenir en Europe rapidement pour son ancien attaquant vedette.

« Ce club sait gérer l’Europe, ce qui n’est pas forcément le cas de Nice ou Rennes qui la découvrent. Quand Aulas a pris le club, c’était son ambition. À Lyon, il y a une attitude différente de tous quand l’Europe est là. Il y a une atmosphère européenne, on peut le constater chaque saison. Paris est dans une autre dimension, mais les exploits européens sont faits par Lyon. Marseille et Monaco en ont fait. Mais de façon régulière, c’est Lyon qui fait vibrer en France les mardis et mercredis soir. Les gens que je croise me le disent souvent, y compris des Marseillais et des Parisiens. Je ne suis peut-être pas objectif, mais la France a besoin d’un OL fort en Europe. Dans les projets de championnat européen, on a vu qu’il pouvait y avoir Paris, et derrière Lyon. Pas Marseille ou Monaco. Ça veut dire que l’OL représente quelque chose en Europe », a délivré Sidney Govou dans sa chronique dans les colonnes du Progrès. Un message clair qui doit toutefois se confirmer sur le terrain, ce que l’OL peine à faire ces derniers mois.