OL : Lyon fait marche arrière dans le dossier Boyata

A la recherche d’un défenseur central pour combler le départ de Mouctar Diakhaby, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais étudient plusieurs pistes. Les Gones étaient notamment intéressés par Duje Caleta-Car, mais l’international croate s’est engagé contre 19ME chez le rival marseillais. D’autres pistes sont creusées, notamment celle menant à Yerry Mina. Mais ces dernières heures, c’est le nom de l’international belge Dedryck Boyata qui revenait avec beaucoup d’insistance…

Egalement courtisé par la Lazio, celui qui était titulaire pour le premier match des Diables Rouges au Mondial, figurait bien sur la short-list de l’OL selon Euro-United. Mais sans qu’aucune explication ne soit réellement donnée, il semblerait que Jean-Michel Aulas et l’état-major rhodanien aient fait marche arrière. En effet, Lyon s’est rétracté et ne serait désormais plus dans la course à la signature du n°20 de la Belgique. Reste à savoir si ce dossier a été mis de côté pour des raisons financières, ou si parce que Lyon a avancé sur d’autres pistes…